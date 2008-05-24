Донецька міськрада скасувала своє рішення про ”територію без НАТО”

20-та позачергова сесія Донецької міської ради вчора відмінила рішення попередньої сесії про визнання території міста "територією без військово-політичних блоків і військових баз іноземних держав".

Як передає кореспондент УНІАН, відмінено рішення від 20 травня, в якому йшлося про "негативне ставлення міської громади до перспективи перебування на території м. Донецька військ, інструкторів, інспекторів та інших представників НАТО і інших військово-політичних блоків та перешкоджання спробам їх розміщення всіма законними способами".

Замість нього ухвалене нове рішення: "Висловити негативне ставлення депутатів міської ради до перспективи перебування на території м. Донецька військових фахівців і підрозділів НАТО, армій інших держав і військово-політичних блоків".

Крім того, вчора депутати відмінили своє рішення про "недопущення використання міської інфраструктури для розміщення і забезпечення військових підрозділів НАТО та інших військово-політичних блоків на території м. Донецька". Вони замінили його на наступне: "Заявити про незгоду депутатів міської ради з використанням інфраструктури міста для розміщення військових фахівців і підрозділів НАТО, армій інших держав і військово-політичних блоків".

Також в сьогоднішньому рішенні сесії з цього питання повністю відмінено пункт, який раніше приписував "підприємствам, організаціям і установам міста розглянути питання про доцільність розміщення на своїх площах інформаційних матеріалів військово-політичних блоків, враховуючи негативне ставлення переважної більшості представників міської громади до різних військово-політичних блоків".

Відміна попередніх рішень і внесення змін до їх змісту було викликано тим, що на ім`я Донецького міського голови Олександра ЛУК’ЯНЧЕНКА 21 травня надійшло розпорядження міського прокурора Анатолія ОЛЬМЕЗОВА. У розпорядженні прокурор зажадав "негайно вжити передбачених законом заходів з відміни рішення Донецької міськради", що стосуються ставлення депутатів міськради до військово-політичних блоків.

Свої вимоги А.ОЛЬМЕЗОВ обгрунтовував тим, що Донецька міськрада своїм рішенням від 20 травня "вийшла за рамки даних йому повноважень, оскільки ухвалене рішення не відповідає Конституції і законам України".

Тому вчора позачергова сесія міськради, розглянувши розпорядження прокурора, винесла цю постанову.

Як повідомляв УНІАН, також вчора 20-та позачергова сесія Донецької міськради відмінила рішення попередньої сесії про недопущення планового збільшення україномовних шкіл у місті.