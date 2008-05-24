Генпрокуратура готується відсторонити Луценка?

Генпрокуратура готується у понеділок, 26 травня, відсторонити голову МВС Юрія Луценка від виконання обов’язків міністра.

Перший заступник голови парламентського комітету по боротьбі з оргзлочинністю та корупцією Геннадій Москаль у коментарі для «Дзеркала тижня» підтвердив цю інформацію, отриману з джерел видання. Та заявив, що з цього питання вже збиралася група найдосвідченіших юристів «Народної самооборони».

«Нам відомі відповідні плани Секретаріату президента, який діє через Генеральну прокуратуру, до найменших дрібниць», — сказав Москаль, додавши, що на його думку, «реального механізму відсторонення Юрія Луценка від обов’язків немає через розбіжності між кримінально-процесуальним кодексом та Законом про Кабінет міністрів. Тому будь-яке рішення прокуратури буде оскаржене в судовому порядку, і ці плани не пройдуть».

За інформацією джерел, причиною відсторонення, запланованого на понеділок, 26 травня, мають стати кримінальні справи, порушені через бійку між Юрієм Луценком та мером Києва Леонідом Черновецьким, а також розслідування з приводу використання службового автотранспорту родиною міністра.

Москаль запевнив, що «Народна самооборона» має достатньо можливостей протистояти подібним намірам: «Деталей розповідати не буду, скажу лише, що протидія буде жорсткою, але в рамках українського законодавства».