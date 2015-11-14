Порошенко: ми захищаємо цінності французької революції і нас не залякати

Про це він написав в "Твіттері".

Глава держави підкреслив, що "українська влада буде діяти рішуче, ефективно і відповідально для захисту миру і спокою українського народу".

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"Нас не залякати. Ми захищаємо загальні європейські цінності, сформовані під час французької революції: свобода, рівність, братерство", - підкреслив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 13 на 14 листопада в Парижі відбулася серія терактів, в результаті яких, за попередніми даними, загинуло понад 150 осіб.