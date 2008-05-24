Ющенко розказав про залпи козацьких рушниць та здивовану Європу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав учасників урочистостей з нагоди 360-ї річниці перемоги українського війська у битві під Корсунем.

Привітання обнародуване на офіційному сайті глави держави.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що сьогодні ми відзначаємо 360-у річницю перемоги українського війська під проводом Богдана Хмельницького у Корсунській битві. Розгром 20-тисячної польської армії став одним з перших визначних успіхів повсталого народу.

За словами Президента, під час битви під Корсунем повною мірою проявився військовий геній гетьмана Б.Хмельницького.

“Переможні залпи козацьких рушниць і гармат пробудили Україну, яка піднялася на боротьбу за свободу. Ці залпи почула здивована Європа, яка зрозуміла, що на політичну сцену виходить нова потужна сила”, зауважив глава держави.

За його словами, велика перемога під Корсунем відкрила Б.Хмельницькому шлях до створення Української козацької держави. За короткий час йому вдалося об`єднати під своєю булавою практично всі українські етнічні землі.

“Подвиг славних синів України, що першими піднялися на кровопролитну боротьбу за честь і свободу рідної землі, став величним прикладом служіння Батьківщині не для одного покоління українців. Будьмо ж і ми гідними наших великих предків та великих перемог української зброї”, - закликав Президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у селі Виграїв Корсунь-Шевченківського району Черкаської області урочисто відзначають 360-у річницю перемоги війська Богдана Хмельницького у Корсунській битві.