Тимошенко виділила 6,6 мільйонів на гуманітарну допомогу Афганістану
Рішення Кабміну
Кабінет міністрів України розпорядженням від 21 травня 2008 р. № 733-р вирішив надати гуманітарну допомогу Ісламській Республіці Афганістан.
Текст документа розміщено на Урядовому порталі.
Як зазначається у документі, допомога надається на виконання Указу Президента України від 20 березня 2008 р. № 246 “Про надання гуманітарної допомоги Ісламській Республіці Афганістан”.
Кабмін доручив виділити Міністерству з питань надзвичайних ситуацій 6 млн. 566 тис. грн. для надання гуманітарної допомоги.
Міністерству фінансів доручено здійснити зазначені видатки за рахунок резервного фонду державного бюджету.
МНС доручено узгодити у тижневий строк з Мінфіном та Мінекономіки перелік витрат, пов’язаних із наданням гуманітарної допомоги, та забезпечити в установленому порядку закупівлю, відправку, доставку та передачу вантажу гуманітарної допомоги.
Держмитслужбі доручено забезпечити оперативне митне оформлення вантажу гуманітарної допомоги, а Адміністрації Держприкордонслужби — першочергове здійснення контролю під час перетинання державного кордону.