Тимошенко виділила 6,6 мільйонів на гуманітарну допомогу Афганістану

Кабінет міністрів України розпорядженням від 21 травня 2008 р. № 733-р вирішив надати гуманітарну допомогу Ісламській Республіці Афганістан.

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Як зазначається у документі, допомога надається на виконання Указу Президента України від 20 березня 2008 р. № 246 “Про надання гуманітарної допомоги Ісламській Республіці Афганістан”.

Кабмін доручив виділити Міністерству з питань надзвичайних ситуацій 6 млн. 566 тис. грн. для надання гуманітарної допомоги.

Міністерству фінансів доручено здійснити зазначені видатки за рахунок резервного фонду державного бюджету.

МНС доручено узгодити у тижневий строк з Мінфіном та Мінекономіки перелік витрат, пов’язаних із наданням гуманітарної допомоги, та забезпечити в установленому порядку закупівлю, відправку, доставку та передачу вантажу гуманітарної допомоги.

Держмитслужбі доручено забезпечити оперативне митне оформлення вантажу гуманітарної допомоги, а Адміністрації Держприкордонслужби — першочергове здійснення контролю під час перетинання державного кордону.