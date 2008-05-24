Україна й не думала подовжувати термін перебування ЧФ РФ

Україна не розглядає питання щодо пролонгації строку перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на своїй території після 28 травня 2017 року, й до вказаного строку ЧФ РФ має бути повністю виведений з території України.

Як йдеться у переданому УНІАН коментарі речника Міністерства закордонних справ України Івана КИРИЛИЧА, саме з цих позицій виходить українська сторона у питаннях тимчасового перебування ЧФ РФ на території України.

У той же час в коментарі наголошується, що в Україні зі здивуванням сприйнято коментар МЗС РФ від 21 травня щодо рішення Ради національної безпеки і оборони України про підготовку законопроекту з припинення з 2017 року тимчасового перебування ЧФ РФ на території України.

“Російська сторона добре обізнана з позицією України з цього питання. Така позиція грунтується на положеннях Конституції України, згідно з якою на українській території не можуть бути розміщені військові бази інших держав”, - говориться у повідомленні.

За словами речника, основною метою поточного переговорного процесу з питань ЧФ РФ продовжує залишатися приведення діяльності російського флоту у відповідність до положень базових угод з питань ЧФ РФ і законодавства України. У цьому зв’язку 14 квітня ц.р. Міністерству закордонних справ РФ було передано проект меморандуму, яким передбачається узгодити системні комплексні заходи з метою належного забезпечення процесу своєчасного виведення російського флоту з території України. З метою дотримання необхідних юридичних процедур українська сторона має ухвалити закон, яким би припинявся строк дії відповідних угод, зокрема Угоди про статус та умови перебування ЧФ РФ на території України з 28 травня 2017 року, що передбачено в 25-й статті згаданого документа. Саме про це і йдеться в Указі Президента України від 20 травня 2008 року, підкреслюється у коментарі.

”Українська сторона впевнена, що повне виконання російською стороною базових угод з питань ЧФ РФ і його виведення з території України стане важливим кроком у зміцненні регіональної стабільності та безпеки”, - йдеться у коментарі.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня, коментуючи видання 20 травня Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ указу щодо підготовки законопроекту про припинення з 2017 року дії російсько-українських угод про перебування ЧФ РФ на території України, МЗС РФ заявило, що в даний час передчасно обговорювати питання про терміни базування Чорноморського флоту РФ в Севастополі.