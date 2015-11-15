Екс-глава патрульної поліції Грузії очолить внутрішню безпеку української Нацполіції
Президент Петро Порошенко підписав указ про прийняття до громадянства України Георге Грігалашвілі.
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Він очолить департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, повідомляє прес-служба президента.
"Ви продемонстрували результат щодо реформування правоохоронної системи в Грузії, повинні продемонструвати його і в Україні. Розраховую на вашу професійність і порядність", - заявив Порошенко, підписуючи указ.
Керівник Національної поліції України Хатія Деканоїдзе назвала Георге Грігалашвілі одним з моторів реформування правоохоронної системи Грузії і одним з тих, хто створював Національну поліцію в Україні.
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У 2004-2006 роках він очолював патрульну поліцію Тбілісі, а з 2006 по 2012 роки керував патрульної поліцією всій Грузії.
"Наше головне завдання – передати отриманий досвід українцям", - заявила Хатія Деканоїдзе.
При цьому вона зазначила, що всі наступні призначення до Нацполіції будуть з українців.
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Георге Грігалашвілі очолить департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, який буде виявляти порушення з боку поліцейських і буде реагувати на них, а також буде боротися з корупцією всередині Нацполіції.
"Я впевнений, що за кілька років українська поліція буде вважатися однією з кращих в Європі", - заявив Грігалашвілі, подякувавши за довіру.