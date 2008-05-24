Ющенко привіз сина на інсценування битви під Корсунем

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом з наймолодшим сином Тарасом переглянув інсценізацію історично-батального дійства «Битва під Корсунем» у селі Виграїв Корсунь-Шевченківського району Черкаської області.

Як зазначається на Офіційному порталі Глави держави, історично-батальне дійство присвячене 360-й річниці початку визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького та переможній битві, яка відбулася у травні 1648 року.

Учасниками дійства стали члени історичних організацій України, Словаччини, Польщі, Чехії, Росії та Білорусі. Акцію було організовано за сприяння Президента України. На заході також були присутні міністр культури і туризму Василь ВОВКУН, міністр у справах сім`ї, молоді та спорту ПАВЛЕНКО, народні депутати, представники місцевої влади, громадських організацій та ін.

В.ЮЩЕНКО також оглянув виставку майстрів декоративно-прикладного мистецтва України і переглянув виступи фольклорних колективів.