Клімкін розповів, коли зустрінуться очільники МЗС "нормандської четвірки"

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"У "нормандському форматі" ми домовилися на міністерському рівні, що ми зустрінемося десь у першій половині грудня на рівні міністрів", - сказав Клімкін.

За його словами, під час зустрічі будуть обговорені результати виконання Мінських домовленостей.

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"На сьогодні ми не маємо жодного реального припинення вогню, ми не маємо доступу ОБСЄ, ми маємо дуже складну гуманітарну ситуацію, і сьогодні відбулися відповідні робочі групи Тристоронньої контактної групи в Мінську", - додав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, попередня зустріч глав МЗС країн "нормандського формату" (Франції, України, Росії та Німеччини) відбулася 6 листопада в Берліні.