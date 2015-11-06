Клімкін розповів про основний пункт переговорів "нормандської четвірки" у Берліні
На зустрічі керівників МЗС "нормандської четвірки" в Берліні детально обговорювалося питання доступу Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в окуповані бойовиками райони Донбасу.
Як повідомляє ТАСС, про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін за підсумками зустрічі "нормандської четвірки" в Берліні.
"Ми обговорили сьогодні різні гуманітарні аспекти, політичний процес. Крім того, основним пунктом було питання про доступ СММ ОБСЄ на схід України. Це питання було поставлено конкретно", - сказав він.
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За словами глави вітчизняного зовнішньополітичного відомства, кількість відповідних баз має збільшитися.
Чергова зустріч глав МЗС в "нормандському форматі" має відбутися до кінця року, зазначив Клімкін.
Вибори в Донбасі повинні відповідати українському законодавству і нормам ОБСЄ, наголосив Клімкін.
"Для нас очевидно, що вибори на окремих територіях Донбасу повинні базуватися в першу чергу на українському законодавстві, - сказав він, - і повністю на критеріях Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ.
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Міністр також звернув увагу, що організацією виборів і контролем процесу повинна займатися ЦВК України.
Як повідомляв УНІАН, угоду про припинення вогню між урядовими військами і проросійськими терористами на Донбасі переважно дотримується вже більше двох місяців - з початку вересня. Водночас спостерігачі фіксують поодинокі спалахи насильства.
Зокрема, українські військові заявили про 12 обстрілів своїх позицій із боку проросійських бойовиків у вечірні години 4 листопада, вночі 5 листопада, а вчора вранці вперше за кілька місяців бойовики відкрили вогонь по житлових кварталах Красногорівки Донецької області.