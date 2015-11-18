Партія "Відродження" прозвітувала про витрати на виборчу кампанію в 2015 році

Про це під час національного форуму “Наші гроші в політиці” повідомив перший заступник голови партії “Відродження” Володимир Пилипенко.

За його словами, відповідні дані оприлюднені на основі фінансових звітів місцевих організацій партії, поданих в рамках закону “Про місцеві вибори”. Згодом звіт буде оприлюднено на офіційному сайті партії “Відродження”, а також передано громадським організаціям, які займаються моніторингом виборчого процесу та витрат політичних партій.

“Партія витратила близько 30 мільйонів гривень по всій Україні. Звісно, в регіонах, де було більше шансів на перемогу, кандидати витрачали більше, а десь – менше. Для прикладу, у Рівненській області було витрачено близько 4 тисяч гривень на виборчу кампанію від партії “Відродження”, і ми маємо там двох депутатів у районних радах. А у Дніпропетровській області, наприклад, було витрачено близько 10 мільйонів гривень. І там, як можна побачити, партія набрала вагомий результат – ми маємо фракцію в обласній раді та понад 350 депутатів різних рівнів”, – відзначив Володимир Пилипенко.

Він також висловив переконання, що гроші на фінансування виборчої кампанії на місцевих виборах були витрачені ефективно.

“Ми вважаємо, що в цілому гроші були витрачені ефективно, тому що партія подолала 5-відсотковий виборчий бар’єр по Україні. Фактично ми довели, що є парламентською партією”, – сказав перший заступник голови партії “Відродження”.

Відповідаючи на запитання журналістів, він також повідомив, що основними спонсорами партії “Відродження” стали народні депутати, які входять до складу однойменної депутатської групи у Верховній Раді.

“І ми цього не приховуємо. Ми не будемо робити вигляд, що у нас в партії бідні люди. У нас є і представники бізнесу, і представники підприємств, аграрії. Вони йшли лідерами списків до обласних рад. Це люди, які створюють нові робочі місця, за яких проголосували майже мільйон українців”, – відзначив Володимир Пилипенко.