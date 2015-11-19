Посол США вважає, що конституційна реформа в Україні "іде у правильному напрямку"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

"Є причини для оптимізму з огляду на те, як відбуваються дебати про конституційну реформу. Дуже велике досягнення, що є угода між різними політичними фракціями та громадянським суспільством", - сказав посол.

"Я хочу похвалити і президента, і прем’єр-міністра. Ця реформа дійсно йде у правильному напрямку, і ми сподіваємося, що президент, виконавши всю цю важку роботу, зробить ще один крок вперед і передасть до Верховної Ради зміни до Конституції в частині судової реформи", - додав Пайєтт.

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На його думку, народні депутати мають подивитися на ці питання не через те, що буде краще для тої чи іншої фракції, а мають думати про те, що є кращим для України та українців.

Посол наголосив на важливості довіри до судової системи в Україні. "Великим тестом для Революції Гідності є те, чи зможуть відновити верховенство права. Це також необхідно для зростання економіки у довгостроковій перспективи і для залучення іноземних інвесторів. Це настільки важливо, що потрібно зробити це правильно", - сказав Пайєтт.

Посол відзначив важливість правової оцінки Комісії Ради Європи "За демократію через право" (Венеціанська комісія) змін до Конституції України в частині судової реформи.

Крім того, Пайєтт закликав провести національні дебати з цього питання. "Проведіть широкі, прозорі національні дебати, але в кінцевому результаті українці мають зробити власний вибір, тому що майбутнє української демократії вирішуємо не ми, а українці. Це найважливіший принцип, який США застосовують до всіх цих питань. Москва не повинна обирати, Вашингтон не повинен обирати, Брюссель не повинен обирати. Це ваш вибір, ви обираєте своє майбутнє", - сказав посол.

Стосовно конституційної реформи в питанні децентралізації, на його думку, набагато важливіше поширити ці зміни на невеликі регіони Донбасу, які зараз перебувають під контролем української сторони, і "це велика частка України".