Кабмін розпорядився створити меморіал героїв Небесної сотні

Про це сказано у розпорядженні Кабміну №1186 від 18 листопада.

Уряд відніс новостворений заклад до сфери управління Українського інституту національної пам'яті.

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Самому інституту Кабмін доручив затвердити статут меморіального закладу і вжити заходів для проведення його державної реєстрації та призначення керівника.

Міністерству фінансів разом з Міністерством культури та Інститутом національної пам’яті доручено передбачати під час підготовки проекту державного бюджету України на 2016 та наступні роки кошти на утримання меморіалу.

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Нагадаємо, раніше з пропозицією створити меморіал героїв Небесної сотні виступив президент Петро Порошенко.