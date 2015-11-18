Порошенко запропонував Кабміну створити меморіал героїв Небесної сотні і музей Революції гідності.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Звернувся в Кабінет Міністрів - створити Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні і музей Революції Гідності. Вважаю, що меморіал у центрі Києва повинен стати місцем для пам'яті активістів нашої Революції, які віддали своє життя за свободу і гідність у січні-лютому 2014 року", - написав президент.

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Довідка УНІАН. В кінці листопада 2013 року відмова української влади від підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом став першопричиною виникнення наймасовіших за всю сучасну історію держави протестів. Зокрема, Кабінет міністрів України 21 листопада 2013 року прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, яка повинна бути підписана на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.

Після побиття бійцями «Беркута» в ніч на 30 листопада 2013 року десятків студентів на Майдані Незалежності в Києві на вулиці міст вийшли сотні тисяч громадян.

Акції протесту, які тривали з кінця листопада до кінця лютого 2014 року, отримали назви Євромайдан, Майдан, а пізніше – Революція Гідності.

В лютому 2014 року під час зіткнень протестувальників із силовиками в центрі Києва загинуло понад ста людей, сотні були поранені, найбільше з них – 20 лютого. За даними Генпрокуратури, під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб.