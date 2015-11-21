Луценко анонсував початок заочних судових процесів над Януковичем і Ко

З наступного року почнуться заочні судові процеси над екс-президентом України Віктором Януковичем і його соратниками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко повідомив у ході вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні з нагоди другої річниці початку Революції Гідності.

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"Суд дав дозвіл на заочне засудження Януковича і його найближчого кола, які створили злочинну організацію, що грабувала країну, а потім вбивала людей. Згідно з даними Генпрокуратури, це слідство буде тривати до кінця грудня", - сказав Луценко.

Також він додав, що з наступного року почнуться заочні, але відкриті судові процеси, над Януковичем і його соратниками.

За словами Луценка, це допоможе повернути вкрадені спільниками Януковича активи й оголосити їх в міжнародний розшук.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генпрокуратури, Янукович підозрюється в організації більшості випадків насильницьких дій проти учасників Майдану.