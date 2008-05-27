Вибори до Київради: опрацьовані дані 964 дільниць

За даними з 964 виборчих дільниць, на виборах до Київради Блок Леоніда Черновецького набирає 30,47% голосів, Блок Юлії Тимошенко – 22,81%.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднила Київська міська територіальна виборча комісія о 20.30.

За даними ТВК, тривідсотковий прохідний бар’єр до Київради також долають Блок Віталія Кличка, який набирає – 10,61%, Блок Литвина – 8,13%, “Громадський актив Києва“ – 5,94%, Партія регіонів – 3,96% і Блок Миколи Катеринчука - 3,47%.

Інші партії та блоки набирають менше 3% голосів.

Наразі Київська МТВК отримала бюлетені і протоколи з мокрими печатками з виборчих дільниць Голосіївського району. Як повідомила голова комісії Галина БІЛИК, у цьому районі працювало 79 дільниць. Всього до КМТВК привезли 141 мішок з бюлетенями по виборах до Київради і 175 мішків – з бюлетенями по виборах мерах. Комісія розпочала опрацьовувати ці дані.

Усього на дострокових виборах у Києві працювали 1026 дільниць.