Кужель відкликає заяву з ГПУ про "побиття" її Тетеруком
Народний депутат України Олександра Кужель відкликає заяву з Генпрокуратури про побиття її народним депутатом Андрієм Тетеруком.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву Кужель озвучила на засіданні парламенту народний депутат із фракції “Батьківщина” Альона Шкрум.
В заяві сказано, що на сьогоднішній час «нічого не змінилося в порівнянні з режимом Януковича».
“Цинізм, безкарність, жорстокість і бездуховність, як і раніше, віковий шовінізм, сексизм - ми не склали один з найголовніших іспитів, не виконали головну умову, що відділяє демократичну країну від країн третього світу - вимогу моральної зрілості”, - наголосила Кужель.
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“Тому в цих умовах, я вважаю неприпустимим відволікати увагу та ресурси правоохоронних органів на розслідування вчинку цієї особи (йдеться про народного депутата Тетерука — УНІАН) проти себе, тому я відкликаю свою заяву про скоєння злочину з прокуратури”, - зазначила Кужель.
Як повідомляв УНІАН, фракція «Батьківщина» заявила, що 5 листопада Тетерук біля кабінету голови парламенту Володимира Гройсмана вдарив Кужель скляною пляшкою по голові. За даними «Батьківщини», Кужель отримала струс мозку.
У зв’язку з цим фракція «Батьківщина» вимагала позбавити Тетерука депутатських повноважень.
У свою чергу Тетерук запевнив, що жодної агресії з його боку не було.