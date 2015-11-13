У МВС припускають причетність штабу Вілкула до скуповування голосів за електронні гроші
У Міністерстві внутрішніх справ не виключають причетності штабу кандидата на посаду мера Дніпропетровська Олександра Вілкула до схеми купівлі голосів виборців за допомогою електронних грошей.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.
Він зазначив, що така злочинна схема застосована в Україні. "Безумовно, цьому злочину буде дана належна оцінка. Від себе хочу додати, що сьогодні проводяться оперативно-слідчі дії, проходять обшуки спільно з управлінням кіберзлочинності, національної поліції і слідчими національної поліції Дніпропетровської області. Вже заблоковано понад 3 тисяч банківських карток тих, хто взяв участь, хто був готовий таким чином отримувати гроші за голосування на цих виборах", - розповів він.
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Шкіряк додав, що це не є втручанням у виборчий процес. "Ми, безумовно, поза політикою. Ні МВС, ні національна поліція не втручаються у виборчий процес, в будь-яке з'ясування політичних відносин, але в контексті того, що відбувається, ми не виключаємо, що до цієї злочинної схеми може бути причетний штаб одного з кандидатів у мери Дніпропетровська, а саме Олександра Вілкула", - заявив він.
За словами Шкіряка, такому зухвалому злочину буде дана належна правова оцінка.
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"Ці нитки будуть размотані. Ми обов'язково встановимо, хто, як і яким чином через РФ з допомогою агресора з допомогою тих, хто вбиває українських воїнів на нашій території, здійснював це відвертий антидержавне злочин", - сказав він.
За словами Шкіряка, за даним фактом розпочате кримінальне провадження.