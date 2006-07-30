Чорновіл: Універсал національної єдності не буде підписано

Член президії Партії регіонів, народний депутат Тарас ЧОРНОВІЛ вважає, що Універсал національної єдності не буде підписано.

Про це він заявив в ефірі телеканалу НТН.

«Підписаним цей документ не буде. Переговори щодо Універсалу зайшли в глухий кут. З вини “Нашої України”. Та підмінила повноцінний і рівноправний діалог щодо майбутнього держави елементарним нав‘язуванням Партії регіонів і її соратникам по антикризовій коаліції шляху зрадництва», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

За його словами, «Президент повинен зрозуміти одне – сьогодні його політична сила представляє 13% виборців, які були на виборах і реально 7 чи 8%, які їх підтримують. Вони повинні виходити з цього. Ідеї, які вони нав‘язують, це ідеї абсолютної меншості однієї п‘ятої чи однієї шостої громадян України».

«Ми не визнаємо шантаж і ультиматуми. Будь-які погрози розпуску парламенту – порушення Конституції і Законів України», - додав народний депутат Т.ЧОРНОВІЛ.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з п`ятниці на суботу, у ході засідання "круглого столу" у Секретаріаті Президента главі держави та лідерам політичних сил так і не вдалося підписати Універсал національної єдності.

За домовленістю сторін, протягом суботи 29 липня та неділі 30 липня пройдуть консультації лідерів фракцій з політрадами політичних сил-учасниць переговорів.

Вдень 29 липня блок “Наша Україна” закликав політичні сили відмовитися від політичної кон’юнктури і взяти на себе відповідальність за подальшу долю держави.

“На загальнонаціональному круглому столі, - йшлося в заяві “Нашої України”, - Президент вимагав від українських політиків відповідальності за вироблення і реалізацію стратегічного курсу держави”. Як наголошувала “Наша Україна”, “сьогодні вкрай актуальними є відповіді на, поставлені главою держави, питання пов’язані із формуванням в Україні ринку землі, підготовкою до приєднання до Плану дій щодо набуття членства в НАТО та недопущенням сепаратизму і збереження соборності України”.

“Чітка і агрументована позиція Президента України різко контрастувала із популістичною та кон’юнктурною поведінкою окремих політиків. На сьогодні пошуки компромісу та формули національного консенсусу досі залишаються невизначеними, позаяк Універсал національної єдності не підписано”, - констатували автори документа.

Увечері 29 липня Партія регіонів розповсюдила заяву, у якій звинуватила блок “Наша Україна” у шантажі і висуненні ультиматумів. «Партії регіонів, що перемогла на виборах, була поставлена умова – фактично відмовитися від своєї програми, яка була підтримана більшістю виборців», - сказано у документі.