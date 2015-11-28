У Маріуполі зірвали передвиборне засідання міськвиборчкому – ОПОРА

Про спробу зриву засідання повідомила у Фейсбуці координатор громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

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Повідомляється, що о 17:00 розпочалося засідання Маріупольської міської ТВК. До порядку денного було включено більше 10 питань, у тому числі скасування реєстрації спостерігачів від одного з кандидатів та розгляд поданих до комісії скарг.

"На засіданні міської виборчої комісії пропонувалося визнати порядок виготовлення і передачі виборчих бюлетенів таким, що не відповідає закону ("Про місцеві вибори", - ред.)",- йдеться у повідомленні.

Ця пропозиція спричинила гострі дебати серед членів виборчої комісії. В результаті взагалі не було затверджено порядок денний.

"Зараз відбувається спроба повторного зриву виборів в місті Маріуполі", - написала Ольга Айвазовська.

В "ОПОРі" додали, що ЦВК замовила виготовлення бюлетенів на ДП "Поліграфкомбінат "Україна", держспецзв'язком під контролем ЦВК їх було передано у відповідні районні ТВК Маріуполя, де свій пакунок отримала кожна ДВК знову ж таки під наглядом членів ЦВК. Зараз виборчі бюлетені знаходяться у приміщеннях дільничних виборчих комісій.

Нагадаємо, завтра, 29 листопада, у Маріуполі та Красноармійську мають відбутись місцеві вибори.