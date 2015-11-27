Дослідження назвало "рекордсменів" у даванні обіцянок серед фракцій Ради: з 7 тисяч виконано 12

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив голова громадської організації "Система народного контролю "Слово і діло" Євген Заїка.

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За його словами, абсолютними лідерами за кількістю обіцянок перед виборцями в парламенті поточного скликання стали представники фракції "Блоку Петра Порошенка" - 1 тис. 456 обіцянок. Понад 1 тис. обіцянок дали виборцям позафракційні народні депутати (1061) та представники "Народного фронту" (1031). Найменше обіцяли виборцям впродовж року депутати від "Волі народу" (179) та "Відродження" (178).

Що стосується лідерів фракцій, то найбільше наобіцяли лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко - 103 обіцянки, та лідер фракції "БПП" Юрій Луценко – 71, сказав голова громадської організації.

Говорячи про виконані обіцянки та програмні декларації, Заїка зазначив, що впродовж року лідерами в цьому стали фракції "Самопомочі" та "Батьківщини". Вони реалізували по 4 своїх обіцянки. Фракція Радикальної партії виконала 2 обіцянки, "БПП" та "Народний фронт" - по 1 обіцянці.

В той же час абсолютним лідером за кількістю невиконання обіцянок стали представники "Опозиційного блоку".

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"Вони провалили відразу 2 програмні обіцянки - щодо збереження позаблокового статусу України та сприяння реформуванню правоохоронної системи", - сказав Заїка.

Ще 55 обіцянок, за словами аналітика Вадима Михальченка, на сьогодні виконані частково. У "Самопомочі" є 15 таких обіцянок, у "Батьківщини" - 16, "Народного фронту" - 10, "БПП" - 2, Радикальної партії - 7, та "Опозиційного блоку" - 5.

Водночас по 500 обіцянках депутати обманули виборців, оскільки обіцяний час для їх реалізації вже сплив, підкреслили у громадській організації.