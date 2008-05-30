Богатирьова не бачить підстав для ”ширки”

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА не бачить підстав для переформатування коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила журналістів на брифінгу після засідання РНБО.

«Щоб коаліція була переформатована, має бути ухвалене рішення однією або іншою фракцією, яка входить до складу коаліції. Таких рішень немає. Тому бажане за дійсне я видавати не хочу», - відзначила Р.Богатирьова.

Вона відзначила, що коаліція, хоч би як складно їй працювалося, існує і повинна нести відповідальність.

При цьому секретар РНБО відзначила, що результати виборів у Києві показали ставлення людей до гасел уряду.

«Гаслам уряду і політики уряду поставили двійку», - сказала вона.