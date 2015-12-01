Більшість українців не підтримує надання Донбасу особливого статусу - опитування

Про це сказав на брифінгу директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко, коментуючи опитування, проведені з 6 по 23 листопада 2015 року, передає кореспондент УНІАН.

Він зазначив, що, оцінюючи, якими повинні бути подальші дії щодо врегулювання конфлікту на сході України, 34,4% респондентів виступають за продовження АТО до повного відновлення контролю України над зайнятими сепаратистами територіями, 22,7% - за надання цим територіям особливого статусу у складі України, а 20,1% - за відокремлення від України цих територій.

За його словами, ці дані свідчать, що “відносна більшість громадян виступають проти надання особливого статусу Донбасу”.

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“Наразі ті конституційні зміни, які проштовхуються в Конституцію щодо особливого статусу Донбасу, суперечать думці більшості населення України”, - наголосив Биченко.

Не змогли відповісти на запитання щодо подальших дій з врегулювання конфлікту на сході України 22,8% опитаних.

Опитування показали, що ті респонденти, які виступають за відокремлення від України окупованих територій Донбасу, найчастіше мотивують це тим, що не хочуть, щоб жителі цих територій впливали на політику України і отримували кошти з українського бюджету (62,4%) і лише 27,2% пояснюють це тим, що вважають, що жителі цього регіону мають право на самовизначення.

Биченко повідомив, що в порівнянні із серпнем 2015 року знизилася частка респондентів, які виступають за особливий статус Донбасу в складі України - з 28,5% до 22,7%.

Найчастіше за продовження АТО о повного відновлення контролю України над зайнятими сепаратистами територіями виступають жителі центрального (45,1%) і західного (42,8%) регіонів.

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У випадку, якщо Україні все ж доведеться співіснувати з непідконтрольною частиною Донбасу, майже половина (45,1% респондентів) вважають, що у такому випадку необхідно припинити будь-які відносини, в тому числі економічні між Україною та цими територіями, а 27,6% вважають, що треба надати Донбасу особливий статус з можливістю його впливу на політику України.

36,8% опитаних вважають, що більшу загрозу для стабільності та розвитку України становить варіант заморожування конфлікту на сході України. Так вважає більшість опитаних у центральному, південному та східному регіонах.

Відповідаючи на запитання, хто має відновлювати інфраструктуру у разі повернення територій так званих “ДНР” та “ЛНР” до складу України, 29,6% вважають, що за рахунок Росії, 23,5% - за рахунок України, а 29,4% - за рахунок лише тих коштів, які збираються на цих територіях. При тому жителі Донбасу найчастіше схильні вважати, що інфраструктуру має відновлювати Україна (40,4%) і рідше, ніж жителі інших регіонів дотримуються думки, що це потрібно робити лише за рахунок тих коштів, які збираються на цих територіях (17,7%).

Опитано 2008 респондентів у всіх регіонах, крім окупованих районів Донбасу та Криму.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з ймовірністю 0,95.