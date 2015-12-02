В окупованому Криму пригрозили "вогнем на ураження" у разі морської блокади півострова

Він зазначив, що всі стратегічні об'єкти анексованого Криму, в тому числі Керченська поромна переправа, взяті під охорону, передає РІА Новости.

"У нас все під контролем і посиленою охороною, тому шансів у них немає", - наголосив Шеремет.

У свою чергу так званий віце-прем'єр кримського уряду" Руслан Бальбек вважає, що морська блокада Криму закінчиться з першою зустріччю з російськими кораблями.

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"Морська блокада закінчиться з першою зустріччю з прикордонними кораблями Російської Федерації. Займатися піратством у російській економічній зоні зграя Іслямова не буде", - заявив він.

"Віце-прем'єр" нагадав, що російські прикордонники не церемоняться з порушниками і за необхідності відразу відкриють вогонь на ураження.

Нагадаємо, вчора Ленур Іслямов - основний координатор блокади Криму - пообіцяв "морську блокаду" півострова слідом за транспортною та енергетичною.