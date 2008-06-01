Доки відпливе Чорноморський флот, спливе пара президентів і півдесятка кабмінів

Перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН пропонує повернутися до обговорення питання початку виведення ЧФ РФ з Севастополя не раніше, ніж за два-три роки, а поки що накласти мораторій на його обговорення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі ток-шоу спільного проекту радіо «Ера-ФМ» і української служби Бі-Бі-Сі.

«Питання 2017-го року я б, чесно кажучи, не поспішав обговорювати саме зараз. З тієї простої прагматичної причини, що до 2017-го року ми, щонайменше, двічі переоберемо Президента. Ми, напевно, три або чотири рази переоберемо Верховну Раду, а якщо за нашими темпами позачергових виборів, може бути відбудеться і більше. Напевно, п`ять або шість разів зміниться склад Кабінету міністрів», - сказав В.КАЗАРІН.

За його словами, «ця проблема сьогодні набуває гострого політичного характеру, тому не варто зіштовхувати Україну і загострювати політичні пристрасті».

«Я гадаю, об`єктивно це буде інше покоління політиків, не тільки в Україні, але й в Росії; якому практично потрібно буде цю проблему вирішувати, починаючи, з 2012-2014 року», - припустив В.КАЗАРІН.

Перший заступник голови виконавчої влади Севастополя також повідомив, що «частка Чорноморського флоту Росії до бюджету Севастополя постійно зменшується». За його інформацією, «тільки нещодавно вона становила 27%, сьогодні вона - близько 15%, і надалі зменшуватиметься. «Не тому, що флот зменшує свої платежі, а тому що економіка міста піднімається, і у відносних об`ємах це поповнення становить дедалі меншу частку», - сказав В.КАЗАРІН.