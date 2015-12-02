Reuters стало відомо, про що говоритиме віце-президент США Байден з трибуни Ради

Як повідомляє Reuters з посиланням на високопосадовця Білого Дому, виступ Байдена в українському парламенті буде частиною його дводенного візиту до України.

Під час виступу віце-президент США говоритиме про американську протидію російській анексії Криму та про підтримку угоди щодо реструктуризації боргу України.

Читайте такожБайден назвав умови для надання Україні $1 мільярда кредитних гарантійРаніше УНІАН повідомляв, що нардеп анонсував виступ у Раді віце-президента США Байдена. "На знак поваги до героїзму українського народу Байден планує виступити на сесійному засіданні Верховної Ради у вівторок", - зазначив депутат від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Лещенко.