Reuters стало відомо, про що говоритиме віце-президент США Байден з трибуни Ради
17:59, 02 грудня 2015Політика
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Віце-президент США Джо Байден у вівторок, 8 грудня, виступить у Верховній Раді України.
REUTERS
Як повідомляє Reuters з посиланням на високопосадовця Білого Дому, виступ Байдена в українському парламенті буде частиною його дводенного візиту до України.
Під час виступу віце-президент США говоритиме про американську протидію російській анексії Криму та про підтримку угоди щодо реструктуризації боргу України.
Читайте такожБайден назвав умови для надання Україні $1 мільярда кредитних гарантійРаніше УНІАН повідомляв, що нардеп анонсував виступ у Раді віце-президента США Байдена. "На знак поваги до героїзму українського народу Байден планує виступити на сесійному засіданні Верховної Ради у вівторок", - зазначив депутат від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Лещенко.
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