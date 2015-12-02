Нардеп анонсував виступ у Раді віце-президента США Байдена

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Сергій Лещенко.

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«На знак поваги до героїзму українського народу Байден планує виступити на сесійному засіданні Верховної Ради у вівторок», - зазначив депутат.

Раніше посол України в США Валерій Чалий заявляв, що "Байден здійснить візит в Україну у тиждень, що починається 7 грудня 2015 року".

"Плануються зустрічі президента України, прем'єр-міністра України, депутатів Верховної Ради і представників громадянського суспільства з віце-президентом США", - зазначив він.