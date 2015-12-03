У МЗС Британії закликали Путіна вивести своїх військових і техніку з Донбасу

Про це він заявив у своєму виступі на міністерській конференції ОБСЄ, повідомляє "Європейська правда".

Він нагадав, що рік тому Україна так само була ключовою тематикою міністерської зустрічі.

"20 місяців минуло, а Крим і досі під анексією і, відповідно до звітів ОБСЄ та комісара з питань нацменшин, у нас є величезні підстави для занепокоєння щодо дотримання прав людини. Ситуація лише погіршується", - зазначив він.

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Міністр окремо зупинився на ситуації на Донбасі, яка "лишається вразливою".

"Я закликаю російську сторону продемонструвати власну політичну волю, відкликавши своїх військових та свою зброю, а також відкликавши військову техніку. Це єдиний шлях покласти край кризі, ціна якої надто висока як для Україні, так і для самої Росії", - заявив Лідінгтон.

Він нагадав, що міжнародні організації висунули чіткі вимоги на адресу РФ, але ті і досі не виконані.

"Відновлення українського суверенітету та цілісності, відкликання закордонних військ та відновлення контролю за кордоном – всі ці пункти досі лишаються невиконаними", - заявив міністр.

Раніше Обама на зустрічі з президентом Путіним в рамках зустрічі лідерів країн "Великої двадцятки" (G20) порушив питання виведення іноземних військ з України, звільнення заручників і повернення контролю України над кордоном.