Турчинов: Кремль спробує знищити Україну як незалежну демократичну державу

Про це він заявив в ефірі 5 каналу.

"На превеликий жаль, Україна знаходиться в геополітичному такому епіцентрі, який Кремль називає "зоною своїх стратегічних інтересів". ... саме імперський реваншизм, який сьогодні домінує в усіх формах і зовнішньої, і внутрішньої політики Росії, він безумовно в центрі своєї уваги тримає нашу країну і спробує знищити Україну як незалежну демократичну державу. І це є колосальна проблема", - зазначив він.

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За його словами, сьогодні Європейський Союз є не спостерігачем, а саме учасником гібридної війни, яку розв'язала Російська Федерація.

"Коли ми говоримо про гібридну політику, це не гібридна політика, це гібридна війна. При чому в епіцентр цієї війни втягується все більше, все нові і нові території. І саме Європейський Союз, який довгий час просто спостерігав за цими подіями, сьогодні він також стає учасникам, не спостерігачем, а саме учасником цієї гібридної війни, яку розв'язала Росія", - наголосив Турчинов.

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