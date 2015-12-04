Інтерпол відмовився шукати Пшонку за нецільове використання коштів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в коментарі журналістам в Києві заявив начальник управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк.

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“Відмовлено щодо Пшонки. Там він підозрюється в економічних злочинах - у нецільовому використанні коштів при будівництві нового приміщення Генпрокуратури", - сказав Горбатюк.