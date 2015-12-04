Яценюк впевнений, що Захід не буде торгуватися з РФ за спиною України

Про це він заявив в інтерв'ю українським телевізійним каналам в п'ятницю.

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«Останній візит наших європейських партнерів і майбутній візит віце-президента США Джо Байдена - це чіткі сигнали того, що Україна є і залишається ключовим партнером Заходу, і ніхто не закриє очі на Росію, і ніхто не буде торгуватися з приводу майбутнього України з РФ за спиною України, оскільки мова йде про цінності вільного світу, а вільний світ - це США і Євросоюз», - сказав він.

Яценюк серед досягнень назвав збереження коаліції і нормальні відносини між президентом, прем'єром і ВР.