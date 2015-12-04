Яценюк впевнений, що Захід не буде торгуватися з РФ за спиною України
18:50, 04 грудня 2015Політика
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Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк запевняє, що Україна залишається ключовим партнером Заходу.
REUTERS
Про це він заявив в інтерв'ю українським телевізійним каналам в п'ятницю.
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«Останній візит наших європейських партнерів і майбутній візит віце-президента США Джо Байдена - це чіткі сигнали того, що Україна є і залишається ключовим партнером Заходу, і ніхто не закриє очі на Росію, і ніхто не буде торгуватися з приводу майбутнього України з РФ за спиною України, оскільки мова йде про цінності вільного світу, а вільний світ - це США і Євросоюз», - сказав він.
Яценюк серед досягнень назвав збереження коаліції і нормальні відносини між президентом, прем'єром і ВР.
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