ПС вночі завадив відновленню електропостачання до окупованого Криму, звинувачує Меджліс у зраді

Про це йдеться у заяві проводу національно-визвольного руху "Правий сектор".

"Сьогодні вночі відбулась спроба підключити одну з енергомереж, яка йде до заводу олігарха Фірташа "Титан". Ремонтники, які прибули разом з представниками МВС та СБУ, намагалися запустити електролінію згідно домовленостей частини організаторів блокади Криму з Порошенком", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що три оперативні групи ПС під керівництвом друга "Хаммера" – комбата 2-го запасного батальйону ДУК ПС - спільно з активістами "Ветеранів Айдару" та ВПК "Айдар", "завадили злочинним діям і не допустили подачі електроенергії на окуповану територію".

"Для бійців ПС, як і для багатьох інших активістів блокади, стала несподіванкою згода представників Меджлісу відновити подачу електроенергії в окупований Крим. Нам незрозуміла позиція як влади, так і частини організаторів блокади щодо економічної співпраці та торгівлі з ворогом. Ці дії є зрадою державних інтересів. В час війни – це важкий злочин", - заявляють у русі.

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Як підкреслює "Правий сектор", якщо подача електроенергії буде відновлена, організація припинить свою участь у громадській акції "Блокада Криму", бо "не вбачає сенсу в такому "блокуванні".

"Залишаємо за собою право в іншому форматі здійснювати контроль та не допускати поставки вантажів та ресурсів на окуповану територію. Нагадуємо всім, хто хоче домовлятися з ворогом: у нас війна, і будь-яка співпраця з окупантом є державною зрадою. А цей злочин не має терміну давності", - підкреслюється в заяві.