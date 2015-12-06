Чубаров: учасники блокади дозволять частково відновити електропостачання Криму

Про це повідомив народний депутат від «Блоку Петра Порошенко», голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров. Він зазначив, що відбулася зустріч з президентом Петро Порошенком щодо електропостачання Криму.

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«Учасники блокади доходять до позиції, що електропостачання, враховуючи питання енергетичної безпеки нашої країни та інших сфер, по цій лінії «Каховка-Титан» може бути відновлено», - заявив Чубаров.

«Тому що це єдина лінія, яка не може витримати більше, ніж 220-250 мегават. Всі інші лінії можуть «розганятися» до 550 мегават», - зазначив він.

«Для постачання електроенергії до Криму існують 4 гілки: «Каховка-Титан», «Каховка-Джанкой», «Каховка-Островська», «Мелітополь-Джанкой». Вони зараз всі не постачають електроенергію. Відновлено за нашої згоди лише лінію «Каховка-Титан», - нагадав він.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, за якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частини Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори ще двох ліній електропередач.

24 листопада учасники блокади Криму заявили, що готові допустити ремонтні бригади до ремонту пошкоджених ліній електропередач лише за умови обрізання проводів у напрямку півострова. Після досягнутих домовленостей розпочалися відновлювальні роботи на повітряній лінії 220 кВ "Каховська-Титан".

29 листопада держкомпанія «Укренерго» відновила лінію електропередач 220 кВ «Каховська-Титан» і заявила про готовність відновити енергопостачання анексованого Росією Криму протягом кількох годин у разі досягнення домовленості з активістами блокади півострова. Однак до сьогодні такої домовленості не було досягнуто.