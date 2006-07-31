Ющенко: хто має право висувати кандидатуру прем`єра

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що право на кандидатуру прем`єра повинні мати ті, хто виступить ініціаторами гармонізації виходу з політичної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Києві.

«Я виходжу з того, що первинним питанням сьогодні є не тільки декларації, але і спосіб забезпечення реалізації національного курсу - як внутрішнього, так і зовнішнього. Це є суть того, що ми називаємо політичною кризою. Це є суть тієї кризи, яку ми називаємо парламентською, це є суть. Хто носіями буде гармонізації виходу з цієї ситуації, той має повне право на кандидатуру прем`єр-міністра України», - сказав Президент, відповідаючи на запитання, чи не припускає він можливості того, що після підписання Універсалу національної єдності кандидатура на посаду прем`єра може стати іншою, ніж кандидатура Віктора ЯНУКОВИЧА.

При цьому В.ЮЩЕНКО висловив переконання у тому, що в рамках дискусій, які він зараз веде з лідерами політичних сил, якраз і йдеться про можливість гармонізації курсу і методів його реалізації, незворотності чинного курсу.