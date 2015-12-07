"Понад тисячу годин в телефонних розмовах": Байден заявив, що частіше спілкується з Порошенком, ніж з дружиною
17:01, 07 грудня 2015Політика
338 0
Віце-президент США Джо Байден заявив, що говорить по телефону з українським президентом частіше, ніж зі своєю дружиною.
Байден заявив, що говорить по телефону з Порошенком частіше, ніж з власною дружиною / Фото УНІАН
Про це він заявив в ході брифінгу у Києві.
"Дійсно, я тільки 4 рази був у вашій країні за останні 2 роки. Однак ми понад тисячу годин провели в телефонних розмовах. Я маю прямих розмов з президентом більше, ніж зі своєю дружиною. Напевно, обидва жалкують про це", - заявив Байден.
Читайте такожСтало відомо, про що говоритиме Байден під час зустрічей з Порошенком та Яценюком - ЗМІ
На посаді віце-президента Джо Байден раніше вже 4 рази відвідував Україну. Перший візит був в 2009 році, інші – після початку Революції гідності, зокрема, в четвертий раз віце-президент США був в Україні в листопаді 2014 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter