Саакашвілі витрачає на особисті потреби мільйони гривень з благодійного фонду воїнів АТО - депутат

Про це заявив народний депутат фракції "Блок Петра Порошенка" Дмитро Голубов у середу під час виступу з парламентської трибуни.

"З 30 квітня в Одесі працює шайка грузинських "реформаторів" на чолі з головним реформатором Тбілісі і всія Грузії Міхо Чудотворцем", - сказав він, викликавши бурхливі оплески і сміх у сесійній залі.

"12 грудня грузинське хакерське угрупування "Хінкалі" опублікувало низку дуже цікавих документів, які свідчать, що команда Саакашвілі грабує та щоденно витрачає на особисті потреби кошти благодійного фонду, створеного для реабілітації воїнів АТО", - сказав він.

"На ці кошти вони влаштовують собі банкети, купують дорогі автомобілі, викликають співачок з Риму та Тбілісі для розважальних заходів та багато іншого, зокрема, витрачають кошти на особистий піар", - наголосив Голубов.

Народний депутат зазначив, що 111 тисяч гривень з фонду для бійців АТО було витрачено на фуршет в "Бристолі", 3 млн грн за три дні було витрачено на особистий піар Саакашвілі на телеканалі "Інтер", 4 млн грн - на купівлю шести автомобілів для кортежу "реформаторів", 300 тис. грн витрачено на бензин.

За словами Дмитра Голубова, також стало відомо, що гроші фонду йдуть на оплату перельотів Саакашвілі та його охоронців.

"Найголовніше, що за гроші цього фонду прилетів начальник УМВС Одеської області генерал міліції Гія Лордкіпанідзе. А це є справжнім корупційним правопорушенням. Тому я вимагаю від нового антикорупційного прокурора негайно розібратися з цими фактами та відсторонити цього чиновника від посади. І ця людина буде займатися чистками у міліції?! Які чистки? Які реформи? Хабарники! Крадії в законі!",- обурився народний депутат.

"Ця грузинська банда, яка приїхала сьогодні на гастролі, як циркова група, гастролює сьогодні по нашій країні і збирає кошти на осінні вибори в Грузії. Вони звідси поїдуть і залишать після себе корупцію і ганьбу", - резюмував Голубов.