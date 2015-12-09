Екс-"регіонал" Левченко не зміг відстояти честь та гідність перед Наливайченком

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook колишній прес-секретар СБУ Маркіян Лубківський.

"Вчора, 8 грудня, колишній депутат від Партії регіонів Микола Левченко не зумів захистити у суді свою честь та гідність... Шевченківський районний суд міста Києва відмовив Левченку у задоволенні позовних вимог до Валентина Наливайченка", - написав він.

Лубківський зазначив, що 16 січня Головним слідчим управлінням СБУ, якою в той час керував Наливайченко, було складено повідомлення про підозру та постанову про розшук громадянам України, колишнім народним депутатам Миколі Левченку та Вадиму Колесніченку.

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Їм інкримінувалося вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 110 КК України, який полягає у публічних закликах до зміни меж території та державного кордону України, до виходу зі складу України її окремих регіонів, що призвело до тяжких наслідків у вигляді порушення суверенітету України, її цілісності і недоторканості державного кордону, окупації частини території України підрозділами збройних сил Російської Федерації.

"Пригадую і слова, які того дня сказав на нараді Валентин Наливайченко: "Я добре пам’ятаю 16 січня 2014 року, коли зухвало і по-зрадницьки у Верховній Раді України проштовхувалися диктаторські закони. І як поводили себе окремі народні обранці, глумлячись над законом і власним народом. Але правосуддя не уникнути ані тим, кого вже оголошено в розшук, ані тим, кому буде висунуто звинувачення в подальшому", - написав Лубківський.