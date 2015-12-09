Екс-"регіонал" Левченко не зміг відстояти честь та гідність перед Наливайченком
Колишній депутат Верховної Ради від Партії регіонів Микола Левченко програв суд щодо захисту своєї честі та гідності колишньому голові Служби безпеки України Валентину Наливайченку.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook колишній прес-секретар СБУ Маркіян Лубківський.
"Вчора, 8 грудня, колишній депутат від Партії регіонів Микола Левченко не зумів захистити у суді свою честь та гідність... Шевченківський районний суд міста Києва відмовив Левченку у задоволенні позовних вимог до Валентина Наливайченка", - написав він.
Лубківський зазначив, що 16 січня Головним слідчим управлінням СБУ, якою в той час керував Наливайченко, було складено повідомлення про підозру та постанову про розшук громадянам України, колишнім народним депутатам Миколі Левченку та Вадиму Колесніченку.
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Їм інкримінувалося вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 110 КК України, який полягає у публічних закликах до зміни меж території та державного кордону України, до виходу зі складу України її окремих регіонів, що призвело до тяжких наслідків у вигляді порушення суверенітету України, її цілісності і недоторканості державного кордону, окупації частини території України підрозділами збройних сил Російської Федерації.
"Пригадую і слова, які того дня сказав на нараді Валентин Наливайченко: "Я добре пам’ятаю 16 січня 2014 року, коли зухвало і по-зрадницьки у Верховній Раді України проштовхувалися диктаторські закони. І як поводили себе окремі народні обранці, глумлячись над законом і власним народом. Але правосуддя не уникнути ані тим, кого вже оголошено в розшук, ані тим, кому буде висунуто звинувачення в подальшому", - написав Лубківський.