Жванія: результати аналізів у справі про отруєння Ющенка сфальсифікували

Народний депутат, свідок у кримінальній справі за фактом отруєння Президента України Віктора ЮЩЕНКА Давид ЖВАНІЯ знову заявив, що у 2004 році кандидат на пост глави держави не був отруєний, а результати аналізів, що проводились у тій справі, є сфальсифікованими.

Про це Д.ЖВАНІЯ заявив в інтерв’ю Бі-Бі-Сі.

“Це було звичайне харчове отруєння. Діагноз виставили в перший же день і таких отруєнь буває чимало у кожної третьої людини в світі. Це панкреатит. В день. Коли він звернувся до лікарів, усі вони зробили саме такий висновок. Я був там присутній. Потім вирішили, що він має летіти в Австрію. Я був проти, як людина, яка приймала рішення і була однією з найближчих. Бо пропонована клініка нічого до панкреатиту чи подібних справ не має. То був кардіологічний центр...”, - зазначив депутат.

Він стверджує, що версію про отруєння В.ЮЩЕНКА придумали у його виборчому штабі.

“Саме версія отруєння ЮЩЕНКА виникла не в його голові, а у його штабістів. І вони зробили таку заяву. Заяву зробив пан ЗІНЧЕНКО, якого уповноважив штаб. Спочатку, що це біологічна зброя, хімічна. Не важливо – це була емоційна дія”, - сказав Д.ЖВАНІЯ.

За словами депутата, він був проти таких заяв.

“Я, як один з керівників штабу, був проти, бо казав ,що ми станемо заручниками становища, якщо заявимо про отруєння. Я казав, що це по суті вдарить по нас, бо ми насамперед перелякаємо населення, яке буде неадекватно себе вести. Мене не послухали. Тоді я просив Віктора ЮЩЕНКА, щоб він не підтверджував до моменту. Бо тоді про отруєння ніхто не говорив, але після заяви ЗІНЧЕНКА всі бігали і намагалися прикрити зад”, - зауважив Д.ЖВАНІЯ.

Відповідаючи на запитання, щодо аналізів про отруєння, він сказав, що всі аналізи – “абсолютна підробка”.

При цьому депутат підкреслив, що заява про відсутність факту отруєння – це його “чітке переконання” і “громадянська позиція”. “Бо ця справа - це найбільший страх ЮЩЕНКА. Він цього боїться найбільше. Прокуратури в країні більше немає, головно там Партія регіонів і представники адміністрації. Вони почали по суті шантажувати Президента. Зараз він діє так, убиваючи досягнення минулих років тому, що він цього боїться”, - стверджує Д.ЖВАНІЯ.

Коментуючи інформацію про порушення стосовно нього кримінальної справи, він зазначив, що ця справа і справа за обвинуваченням міністра внутрішніх справ та його соратника по Громадянському руху “Народна самооборона” Юрія ЛУЦЕНКА є політичним тиском та переслідуваннями, оскільки “готується так звана операція широка коаліція, ту активну частину фракції, яка для адміністрації, зрозуміло, не буде брати в цьому участь, щодо неї здійснюється політичний тиск. “Сьогодні відбувається залякування неслухняних, аби було більше, хто підписував би нову коаліцію. Націй підставі порушені абсолютно незаконні карні справи по ЛУЦЕНКУ, по ЖВАНІЇ та інших”, - заявив депутат.

Як повідомляв УНІАН, під час президентської виборчої кампанії восени 2004 року В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершене.

30 травня Д.ЖВАНІЯ вже заявляв, що В.ЮЩЕНКО у 2004 році не був отруєний.

Тимчасово виконуючий обов’язки голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО спростував заяву Д.ЖВАНІЇ про те, що у 2004 році В.ЮЩЕНКО не був отруєний.