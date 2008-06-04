Тимошенко зізналася, що регулярно ходить до Генпрокуратури

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає передчасними коментарі у справі про отруєння Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів України.

«Генеральна прокуратура вже багато років веде цю справу. І я думаю, нам потрібно дочекатися висновків Генеральної прокуратури і рішень суду. Поки що, враховуючи, що я абсолютно не ознайомлена з деталями слідства, яке проводить прокуратура, я не можу давати ніяких коментарів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас глава уряду повідомила, що регулярно відвідує Генеральну прокуратуру. «Я регулярно ходжу і ходитиму на всі запрошення Генеральної прокуратури. Я зацікавлена в тому, щоб Генеральна прокуратура встановила істину», - сказала вона.