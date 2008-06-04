У НУ-НС відповіли БЮТ, що в дитинство вони ще не впали і їм не до цирку

Представники Громадянського руху “Народна самооборона” є самодостатніми народними депутатами і спроможні самостійно приймати рішення, зокрема відносно того, блокувати чи не блокувати трибуну парламента.

Про це УНІАН заявив народний депутат Кирило КУЛИКОВ (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”), коментуючи сьогоднішню заяву народного депутата Валерія ПИСАРЕНКА (фракція БЮТ) про “неспроможність “Народної самооборони” самоорганізуватися і підтримати колег по коаліції”.

“Наша політична сила є самостійною у прийнятті таких рішень, і це питання насправді обговорювалося на зустрічі депутатів від нашої політичної сили. Але ми однозначно стоїмо на позиції, що подібні рішення є дитинством і цирком”, - наголосив К.КУЛИКОВ.

Він зазначив, що депутати від “Народної самооборони” завжди виступали проти таких “глупих методів як блокування трибуни”.

“Ми переконані, що наші дії і вчинки повинні працювати виключно на інтереси держави”, - підсумував народний депутат.