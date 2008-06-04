Українські націоналісти обіцяють перенести "війну" на територію Росії

Низка українських націоналістичних організацій обіцяють вжити адекватних заходів до радикально-екстремістських структур Росії, якщо останні не припинять вчиняти антиукраїнські дії на території України.

Відповідну заяву з цього приводу сьогодні на прес-конференції в УНІАН зробив голова Київської організації УНА-УНСО Ігор МАЗУР.

Як зазначається в документі, українські національно-патріотичні організації обурені активізацією "діяльності на території нашої держави радикально-екстремістських структур Росії (передусім "Євразійської спілки молоді"), котрі ведуть відверто антиукраїнську діяльність". Зокрема, І.МАЗУР нагадав про нещодавню заяву ЄСМ щодо наміру знищити підготовлену Інститутом національної пам’яті та СБУ виставку "Українська Повстанська Армія: Історія нескорених".

"А тому активісти українських національно-патріотичних організацій не збираються залишати без уваги спроби цих сил дестабілізувати ситуацію в нашій державі та залишають за собою право у випадку продовження цієї антидержавної діяльності вдатися до адекватних заходів на території Росії", – сказав голова Київської організації УНА-УНСО.

У свою чергу, присутній на прес-конференції член політради Української партії Микола ДРОБОТЕНКО, закликав СБУ "не боротися з наслідками антиукраїнської боротьби, а зосередити увагу на недопущенні таких дій до України з боку інших іноземних держав".