Депутати від фракції Яценюка сьогодні вночі зустрінуться з Порошенком

Депутати від фракції "Народного фронту" сьогодні, 11 грудня, о 22:00 зустрінуться з президентом Петром Порошенком.

Про це "Українській правді" заявив депутат від НФ Антон Геращенко.

За його словами, на зустрічі мова йтиме про єдність коаліції та існуючі проблеми в суспільстві. Він підтвердив, що нинішній інцидент у Верховній Раді став безпосередньою причиною зустрічі.

"Сьогоднішні події стали апофеозом тієї кампанії істерії і ненависті, яка створена в суспільстві", – сказав Геращенко.

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Він додав, що депутати від "Народного фронту" ще ніколи не зустрічалися з Порошенком.

"У нас не було жодного разу зустрічі з президентом. Коли сьогодні з'явилася така ідея, ми звернулися до президента. Ми вдячні, що він нас почув і хоче з нами зустрітися", – сказав депутат.

Геращенко відмовився відповідати на питання, чи будуть застосовані санкції до депутата від НФ Андрія Іванчука, який побив депутата від БПП Олега Барну після того, як той накинувся на прем'єра Арсенія Яценюка в Раді в п'ятницю вранці. За словами Геращенка, це питання вирішуватиметься на засіданні фракції.

Також він не зміг відповісти, чи буде Іванчук на зустрічі з Порошенком, порадивши запитати про це у нього самого.