В ООН закликають звільнити всіх заручників на Донбасі за формулою "всіх на всіх" до Нового року
19:19, 11 грудня 2015Політика
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Помічник Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй Іван Шимонович закликає звільнити усіх заручників на Донбасі, здійснивши обмін за формулою “всіх на всіх” до Нового року.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН.
Зокрема, Шимонович заявив, що підтримує позицію Спеціального представника ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі стосовно того, що “дуже важливо досягти прогресу у питанні звільнення затриманих осіб до Нового року”.
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“Ми на полягаємо на тому, щоби так, як це записано у Мінських угодах - “всі на всі” були звільнені заручники, і наполегливо закликаємо до повного та негайного виконання цього принципу”, - наголосив Шимонович.
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