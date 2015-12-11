Перший заступник генсека ООН назвав єдиний прийнятний шлях вирішення конфлікту на Донбасі
Мінські домовленості про врегулювання ситуації на сході України повинні бути виконані.
Про це перший заступник генерального секретаря ООН Ян Еліассон сказав сьогодні на засіданні Ради безпеки організації щодо України.
«Мінські домовленості - це єдиний надійний і прийнятний шлях розв‘язання проблем. Ці домовленості мають бути виконані, всі сторони повинні добиватися політичного врегулювання. Політична воля і гнучкість повинні бути продемонстровані всіма зацікавленими сторонами», - сказав він.
Еліассон закликав всі сторони відкривати доступ для доставки жителям тимчасово окупованих територій Донбасу критично важливої гуманітарної допомоги і гарантувати свободу пересування цивільним особам територією всієї країни.
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«Я закликаю сторони усунути всі бюрократичні обмеження щодо гуманітарної допомоги», - сказав Еліассон.
Він також висловив стурбованість тим, що населення Криму постраждало внаслідок енергоблокади через підрив опор ліній електропередач у Херсонській області.
«Сподіваюся, що енергопостачання невдовзі буде повністю відновлено, й інцидент стане предметом розслідування», - додав Еліассон.