Жителі Кривого Рогу 22 грудня приїдуть під Раду вимагати нових виборів мера

Про це повідомив голова Криворізької міської організації партії УКРОП Микола Колесник, який брав участь у віче.

«22 грудня ми приїдемо до Києва подивитися в очі народним депутатам. Можливо, це змусить їх нарешті прийняти рішення про нові вибори мера Кривого Рогу», – сказав Колесник.

Читайте такожРада закрила засідання, проваливши сигнальне голосування щодо Кривого Рогу

В цілому він зазначив, що громадськість дуже серйозно і в той же час мирно налаштована в питанні відстоювання свого права на чесні вибори. За його словами, сьогодні на площі у Козака Рога зібралося близько 3 тисяч жителів міста.

Саме віче пройшло в досить спокійній і дружній атмосфері.

«Хороші, світлі люди, піднесений настрій, ніяких зіткнень», – резюмував «укроповець».

Читайте такожНФ виставив умову свого голосування за перевибори у Кривому Розі - Чорновол