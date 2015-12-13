Жителі Кривого Рогу 22 грудня приїдуть під Раду вимагати нових виборів мера
Учасники народного віче, яке відбулося сьогодні у Кривому Розі (Дніпропетровська область), домовилися, що через тиждень поїдуть в Київ особисто вимагати від депутатів призначення нових виборів мера міста.
Про це повідомив голова Криворізької міської організації партії УКРОП Микола Колесник, який брав участь у віче.
«22 грудня ми приїдемо до Києва подивитися в очі народним депутатам. Можливо, це змусить їх нарешті прийняти рішення про нові вибори мера Кривого Рогу», – сказав Колесник.
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В цілому він зазначив, що громадськість дуже серйозно і в той же час мирно налаштована в питанні відстоювання свого права на чесні вибори. За його словами, сьогодні на площі у Козака Рога зібралося близько 3 тисяч жителів міста.
Саме віче пройшло в досить спокійній і дружній атмосфері.
«Хороші, світлі люди, піднесений настрій, ніяких зіткнень», – резюмував «укроповець».
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