Паспорт нового зразка у формі картки буде коштувати 100-160 гривень без ПДВ - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко сьогодні під час відвідин державного поліграфічного комбінату «Україна», де ознайомився з процесом виробництва бланків паспорта громадянина України нового зразка у формі пластикової картки.

«Багато років нас годували тим, що держава не здатна це робити, що нам потрібні якісь приватні компанії, пов’язані з корупцією, на які буде витрачатися величезна кількість державних коштів», - зазначив він.

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«На сьогодні ми говоримо, що це має коштувати в межах 100-160 гривень без ПДВ і тут має бути все», - заявив президент.

«Ця машина, яка виготовляє та завершує друк карток, коштує в межах 1 млн. євро, трохи більше», - зауважив Порошенко.

Він додав, що пластикова картка міститиме понад 400 кілобайт інформації, включаючи фотографію, загальні дані про людину, а в перспективі в неї можна помістити медичні та податкові дані про людину і багато іншого.