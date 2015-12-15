У МВС не бачать підстав для відставки Авакова після скандалу із Саакашвілі

Відповідаючи на запитання журналістів, чи не збирається Аваков після вчорашнього скандалу з головою Одеської державної адміністрації Михайлом Саакашвілі у відставку, Шевченко сказав: «Я не бачу підстав для цього».

Також, на запитання про можливість подачі позову Аваковим до суду на захист честі і гідності, Шевченко відповів: «Це буде залежати від позиції міністра».

За його словами, висловлювання Саакашвілі про те, що Аваков контролює неформальні збройні формування, котрі «фінансує з корупційних доходів», котрі він назвав приватними арміями, не відповідають дійсності.

Шевченко наголосив: «МВС розцінює ці слова голови Одеської державної адміністрації як абсолютно брехливі, образливі, які не відповідають дійсності». Він зазначив, що міністр справді контролює «винятково формалізовані» підрозділи в системі МВС.

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«Ніяких неформальних збройних формувань міністр не контролює і контролювати не може, ніяких приватних армій про які він (Саакашвілі- УНІАН) натякав, не зрозуміло що маючи на увазі, в системі МВС немає і бути не може», - наголосив Шевченко. При цьому він додав: «Ми розцінюємо це як неприпустиму образу честі і гідності і військової доблесті тих тисяч військовослужбовців, тих тисяч бійців добровольчих батальйонів системи МВС і Нацгвардії, які героїчно добровільно пішли захищати свою країну ще навесні-влітку 2014, як образу пам’яті тих сотень людей, які віддали життя з цих батальйонів і полків за нашу країну, як образу честі і гідності тисяч поранених з системи цих батальйонів». Шевченко наголосив, що неприпустимо, щоб голова Одеської ОДА, втручався у роботу правоохоронної сфери.

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Аваков посварився на Раді реформ з головою Одеської облдержадміністрації Саакашвілі, плеснувши йому водою в обличчя.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Аваков написав: «Щойно на Раді реформ пан Саакашвілі у відповідь на моє запитання до нього - чому він по ОПЗ (Одеський припортовий завод - УНІАН) спілкувався з російським олігархом з Уралхіма... і як це пов'язано з процесом приватизації ОПЗ?.. - втратив над собою контроль».

«Одеський губернатор зірвався в істерику і почав кричати на мене: "Ніхто не має права так розмовляти з Михайлом Саакашвілі... ти корумпований міністр.., а я чесна людина ..."- перейшов до прямих образ», - пише Аваков. При цьому додав: «Я утримався від того, щоб його вдарити - хлюпнув йому в обличчя водою».

Тільки що на Раді реформ пан Саакашвілі у відповідь на моє запитання до нього - чому він за ОПЗ спілкувався з російською олігарх... Posted by Arsen Avakov on 14 грудня 2015 р.

Натомість Саакашвілі у Facebook написав, що вимагає від прес-служби Адміністрації президента України оприлюднити повний відеозапис інциденту, який він називає «негідною і провокаційною поведінкою прем’єр-міністра і міністра внутрішніх справ», що відбувся під час Ради реформ.

«Відеозапис вівся з трьох камер, і український народ має повне право бачити і знати, хто ним керує. Я відповідаю за кожне моє слово вимовлене там. Настав час, щоб суб’єкти, які довели країну до ручки, відповідали за свої слова і дії», – написав Саакашвілі.