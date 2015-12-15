Начальником поліції Києва призначений Андрій Крищенко

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"На основі подання голови Національної поліції України Хатії Деканоїдзе наказом міністра призначив сьогодні заступником голови Національної поліції України - начальником Головного управління Національної поліції в місті Києві Андрія Крищенка. Я впевнений, що це правильний вибір!", - написав міністр.

Аваков нагадав, що 9 місяців тому призначив Крищенка начальником міліції Харкова.

Читайте такожНачальник поліції Києва Терещук звільнений - Аваков

"Сьогодні можу повторити кожне слово зі свого поста від 6 квітня: "Патріот і справжній офіцер. Рік тому він до останнього захищав прапор України в Горлівці. Був, як вони думали, до смерті забитий озвірілими сепаратистами. Встав на ноги. У найважчі дні зі звільнення Слов'янська очолив район", - нагадав він.

Також Аваков підкреслив, що за героїзм, проявлений у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність присязі Крищенко був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.