Дуда: кордон між Україною і Польщею має бути безпечним
15:05, 15 грудня 2015Політика
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Президент Польщі Анджей Дуда хоче, щоб кордон України і Польщі був безпечним.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.
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«Кордон між Польщею і Україною, який однозначно є кордоном з ЄС, щоб цей кордон добре функціонував, щоб він був безпечний, але щоб це не була стіна, а місце, через яке можна вільно пересуватися на територію Євросоюзу», - сказав Дуда.
«Наше прагнення, щоб цей кордон добре охоронявся, але був сучасним і гарно функціонував», - додав він.
Анджей Дуда зазначив, що буде матиме розмову з цього питання після повернення в Польщу з прем'єр-міністром та міністром внутрішніх справ Польщі.
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