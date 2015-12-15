Дуда: кордон між Україною і Польщею має бути безпечним

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.

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«Кордон між Польщею і Україною, який однозначно є кордоном з ЄС, щоб цей кордон добре функціонував, щоб він був безпечний, але щоб це не була стіна, а місце, через яке можна вільно пересуватися на територію Євросоюзу», - сказав Дуда.

«Наше прагнення, щоб цей кордон добре охоронявся, але був сучасним і гарно функціонував», - додав він.

Анджей Дуда зазначив, що буде матиме розмову з цього питання після повернення в Польщу з прем'єр-міністром та міністром внутрішніх справ Польщі.