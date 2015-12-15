Порошенко під час зустрічі з Дудою заговорив про міжнародний механізм для деокупації і демілітаризації Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час спільної прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

“Підійшов час започаткувати міжнародний механізм для деокупації і демілітаризації Криму, недопущення перетворення цього українського півострова на російську військову базу”, - сказав Порошенко.

Читайте також"Росія втрачає ресурси для агресії": Джемілєв розповів про перспективи повернення Криму

Він також зазначив, що необхідно зупинити ганебну політику РФ щодо переслідування за політичними та ідеологічними ознаками.

“Треба зупинити ганебну політику Російської Федерації, репресивну політику щодо переслідування за політичними і ідеологічними ознаками як представників кримськотатарського народу в Криму, так і представників української громади, яка зазнає тиску і переслідувань за те, що вони є українцями”, - сказав президент.